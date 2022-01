"Edwards? Há conversas que ficam entre o jogador e o treinador"

Declarações de Pepa na antevisão ao jogo com o Vizela.

Pepa, treinador do V. Guimarães, fez este sábado a antevisão ao jogo com o Vizela, da ronda 20 do campeonato, e falou sobre Edwards, jogador que está a caminho do Sporting.

"Tem estado connosco, com boa cara, muito tranquilo. A partir do momento que treina connosco, é opção. Esse tipo de ruídos é bom sinal, é sinal que valorizamos os ativos do clube", afirmou o técnico aos jornalistas.

"Há conversas que ficam entre o jogador e o treinador. Havendo frontalidade, isso é o mais importante", disse ainda o técnico.