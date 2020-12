Edwards continua a despertar atenções com um clube em destaque

Segundo a Imprensa inglesa, o Leeds chegou a equacionar o ala do Vitória no verão passado

A cumprir a segunda época consecutiva em Portugal, ao serviço do V. Guimarães, Marcus Edwards continua a despertar a atenções. O extremo está no radar de alguns clubes e, de acordo com a Imprensa britânica, o Leeds segue-o há já algum tempo e terá equacionado contratá-lo no verão passado.

O atual 14.º classificado da Premier League optaria, no entanto, por investir 17 milhões de libras na compra do antigo vitoriano Raphinha ao Rennes, mas não terá perdido de vista o internacional inglês sub-20, cujo passe é partilhado pelo Vitória e pelo Tottenham, sem cláusula de rescisão tabelada. De acordo com o "Football Insider", os ingleses do West Ham, Southampton, Crystal Palace e Fulham também estarão encantados com as capacidades do ala de 22 anos.

A preparar a receção de domingo ao Santa Clara, para a Taça de Portugal, João Henriques tem como única dúvida a disponibilidade de Bisseck, a recuperar de uma mialgia, depois de ter atuado pela equipa B. A eventual baixa do alemão não representará um grande problema para o técnico, que tem optado pela dupla de centrais Jorge Fernandes-Mumin, com bons resultados: nos últimos três jogos, a equipa não sofreu qualquer golo.