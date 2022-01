Edwards começa no banco do Vitória e a mudança para o Sporting está iminente

Extremo inglês não é titular no jogo do V. Guimarães, desta tarde, com o Vizela e nas próximas horas deverá ser anunciado no Sporting.

Marcus Edwards começou no banco o jogo do V. Guimarães em Vizela isto porque, sabe O JOGO, a mudança para o Sporting está iminente.

O jogador acabou por entrar ainda antes do minuto 60, quando o Vitória estava em desvantagem em Vizela.

Pepa tinha dito, na antevisão da partida, que contava com o jogador, não mentiu, mas tudo indicava que o ala, imprescindível nos vitorianos, iria ser titular. Contudo, não figura no onze precisamente devido às negociações que estão a correr entre V. Guimarães e Sporting e que estão prestes a ficarem concluídas, com a mudança do ala para Alvalade.

O extremo inglês, de 23 anos, vai ser oficializado nas próximas horas, sendo que segunda-feira é o último dia desta janela do mercado de transferências. Edwards tem qualidades e características muito apreciadas pelo treinador do campeão nacional, daí que o Sporting esteja disposto a fazer um esforço financeiro para satisfazer a vontade de Rúben Amorim.

E há bons motivos para isso, se recordarmos o rendimento atingido por vários jogadores que o técnico fez questão de ter no plantel, como são os casos de Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Matheus Reis, por exemplo.

O acordo com os vimaranenses prevê o pagamento de uma verba de 7,5 M€, a cedência a título definitivo de Bruno Gaspar, lateral avaliado em 1,5 M€ e, no final da época, o ingresso de Gonzalo Plata no V. Guimarães. O equatoriano está neste momento emprestado ao Valladolid, e os leões vão ceder os 50 por cento que detêm do passe, numa avaliação de 3 M€.