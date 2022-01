"Edwards? A cabeça está exatamente no sítio, o miúdo está impecável e tranquilo"

Pepa, treinador do V. Guimarães, fez a projeção da receção ao Estoril, estando há quatro jogos sem ganhar.

Sequência de resultados: "É bom voltar a casa. Sabemos o que temos de fazer e a resposta tem de ser dentro de campo. Mesmo com tudo o que tem acontecido dependemos só de nós. Olha para a frente com confiança e saber que está a mercê, e à mercê é dentro de campo, com muita qualidade e muita entrega e ambição e sem medo de errar. Quem tem medo de errar, vai errar muitas vezes. Temos de nos soltar."

Jogo em Portimão: "Há situações que são normais. As melhores oportunidades foram nossas. Quando digo medo de errar, quero dizer termos prazer pelo jogo e não ter esse receio. Quando digo isto não tem nada a ver com o último jogo. O futebol é alegria e é isso que precisamos dentro de campo e muita paixão. Estamos de volta à nossa casa, ao nosso estádio. Parece que já foi há muito tempo que não jogávamos aqui, já estávamos com saudades de jogar em casa. Mesmo com tudo o que tem acontecido, em casa temos sempre um apoio tremendo e com isso que jogamos a nosso favor, mas nós é temos de temos de puxar pelos nossos adeptos. Estamos ansiosos. Queremos fazer um grande jogo e ir lá para acima."

Estoril: "Em termos exibicionais tem mantido o registo e com ideias muito claras, coma saída muito apoiada. Nós fizemos lá um bom jogo, principalmente na primeira parte, mas tivemos a questão da expulsão. Sabemos o que vamos encontrar, uma equipa bem orientada. No nosso último jogo não tivemos nada a apontar em termos de entrega, dedicação, luta e intensidade. Não podemos baixar um milímetro em relação ao que foi conseguido. Acrescentar agora a qualidade. Vamos fazer um grande jogo."

Edwards mexe com equipa: "Cara boa, bem-disposto, a cabeça está exatamente no sítio, o miúdo está impecável e tranquilo. O resto fica para amanhã. Está ele e a equipa tranquilos. Eu estou tranquilo com tudo e com o que está a passar com a covid-19 e reagir com um sorriso na cara. Estar com saúde é mais importante. Vão surgindo oportunidades para outros. E pensas que não estamos sozinhos dentro de campo."

Casos de covid-19 na defesa: "Só posso lamentar a esta época atípica de dar continuidade a um onze, a isso já estamos habituados. Não serve de desculpa. Não temos conseguido dar estabilidade à equipa, mas temos de ver pelo lado positivo. É a oportunidade para outros jogadores e temos um plantel preparado."

Como resolver ausências: "Se me dessem a escolher, 'vais ter uma razia no plantel todo e vamos ter de adiar o jogo' (e nós temos a equipa B e sub-23), eu preferia porque assim o problema ficava resolvido. Lamentar-me não resolve nada. É verdade que nos falta esse tipo de estabilidade de repetir um onze. Temos de confiar uns nos outros e ir para dentro de campo como se não houvesse amanhã."