Moreno Teixeira, treinador do V. Guimarães, fez a antevisão ao jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, no terreno do Braga (quarta-feira, 18h45).

O que espera do dérbi: "Perspetivo um bom jogo, trata-se de um dos melhores dérbis do nosso futebol. Encaramos este jogo de uma forma otimista, até nos sentimos privilegiados por estarmos envolvidos num dérbi destes. Sabemos que está em jogo uma eliminatória e, por isso, só a vitória interessa. Sabemos que vamos ter dificuldades, sabermos o que Braga provoca às equipas, mas temos muita a confiança em nós. Temos que jogar nos limites das nossas capacidades, sendo competitivos".

O Braga goleador: "Se pensarmos só em defender, de certeza que não vamos passar esta eliminatória. Estamos preparados para tudo, sabemos que o Braga entra sempre forte nas partidas".

Comparação com o jogo disputado na Pedreira, para o campeonato, em setembro: "Nunca há jogos iguais. Até alguns atletas serão diferentes. Sabemos é que se jogarmos nos limites das nossas capacidades, somos capazes de nos bater contra qualquer equipa. Desse jogo, só não queremos o resultado. Amanhã será diferente: queremos continuar na prova porque representa muito para o clube e para os adeptos".

André André apto? "O André André está convocado e vai connosco [n.d.r: está ainda em dúvida]. É um jogador importante, amanhã verão que equipa vai entrar em campo. Confio em todos, confio mesmo. Eles já provaram que merecem essa confiança, pelo que estou perfeitamente confortável para o jogo de amanhã".

Críticas à hora do jogo (18h45): "Este dérbi chamaria mais gente ao estádio a outra hora. Este jogo merecia outro horário, mas não podemos controlar isso. Agora há que motivar os nossos atletas, fazê-lo acreditar que poderemos sair de lá com uma vitória. É um dos melhores dérbis do nosso futebol e o horário não me parece ajustado".