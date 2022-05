"É estranho porque só vejo o Vitória a ser castigado com jogos à porta fechada"

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, agendado para as 20h30 de domingo.

Adeus a 2021/22: "Vamos ter tempo para fazer o balanço. Lembro-me muito bem de uma altura em que estavam várias equipas na luta pelo quinto lugar e nós estávamos afastados. Se temos o sentimento de não termos conseguido o quinto é porque alimentamos essa esperança até ao fim. Já dei os parabéns ao Ricardo, agora dou a todo o plantel do Gil Vicente pela época fantástica. Tentamos de tudo, não o conseguimos, mas conseguimos muitas coisas, muitas coisas positivas dentro de muita turbulência. Se me têm dito no início da época que assinava o sexto lugar mesmo sabendo que ia acontecer isto tudo ao clube, eu não assinava. Jogadores e treinadores não iam assinar isso, alimentámos a ambição até ao fim, fizemos sempre tudo."

Jogo sem público: "Foi uma forma de já não cumprir na próxima época. É um bocado estranho porque só vejo o Vitória a ser castigado com jogos à porta fechada. Não vejo isto a acontecer noutros lados. Ainda agora tivemos uma situação vergonhosa com a questão do Rochinha. Temos de saber estar no futebol. Quando é com o Vitória levamos sempre por tabela."

Jogo sem pressão: "É uma pena não podermos contar com o público, mas é uma opção. Tem tudo para ser um grande jogo. As pessoas não deixaram de vir à despedida com os jogadores, apesar da chuva e trovoada. O Gil Vicente teve uma regularidade ao longo da época, não teve grandes problemas com lesões, conseguíamos identificar o onze tipo. A nós aconteceu-nos muitas coisas. Percebemos onde podemos melhorar nesse aspeto. As coisas positivas vamos continuar a fazer. Não há contas a ajustar com o Gil Vicente, reconhecemos que foi uma equipa mais regular. Queremos acabar em beleza com uma vitória e um grande jogo."

Principal problema ao longo da época: "O que falhou? Alguma inconstância, irregularidade em termos exibicionais. Ainda falta um jogo, a final da Taça, que nos pode dar uma competição europeia. A Conference League vai ter a final entre o Feyenoord e a Roma. O quarto lugar do Braga e o quinto do Gil dão a Conference League, é uma competição europeia. Se não estivéssemos no sexto lugar já não estávamos a pensar numa competição europeia. Estamos às portas de uma competição europeia, melhorámos a classificação da última época. Não podemos desvalorizar o sexto lugar por querermos estar a olhar para o terceiro ou quarto. Queremos mais. Temos jogadores que nos últimos anos passaram por duas direções, cinco treinadores, mais team managers. Eles não são robots. Tentamos de tudo para blindar, mas não é fácil. O grande desafio da Direção e do treinador é termos estabilidade, independentemente dos nomes ou da idade. Vejo muitas coisas boas aqui, mas temos muitas para melhorar, que não podemos empurrar para o lado. Temos de melhorar todos, quando digo todos tem a ver com estabilidade e entrosamento. O clube é enorme, mas isto é um gigante que tem de ser acordado. É terrível estar no sofá à espera de algo que nos possa levar para fora de Portugal. Se não tivéssemos conquistado o sexto lugar já não estávamos à espera disso."

Possíveis mudanças: "As oportunidades conquistam-se desde o primeiro dia de trabalho, por que haveríamos de estar à espera do último dia da época? É uma semana diferente porque foi a última, um sentimento de nostalgia."