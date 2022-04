Duas renovações prioritárias estão bem encaminhadas no V. Guimarães

Maga, jovem lateral do V. Guimarães

Titulares nos últimos jogos da seleção nacional sub-20, Miguel Maga e Hélder Sá são casos prioritários para a sociedade desportiva do Vitória pela margem considerável de valorização. Saltaram da formação.

A defesa do Vitória de Guimarães incluirá, cada vez mais, os nomes de Miguel Maga e Hélder Sá. Há um par de anos alinhavam pelos juniores e sub-23 dos minhotos; actualmente são opções regulares na equipa principal e nos bês do clube, respetivamente, e ainda na seleção nacional sub-20, e já foram convidados pela sociedade desportiva a renovar contrato de modo a que não escapem, a custo zero, em 2023.

As conversações estão bastante adiantadas e, face à recetividade dos dois laterais, ambos com 19 anos, tudo aponta para que o Vitória formalize a extensão das ligações antes do fim desta época.

Polidos na formação dos minhotos como tesouros, Maga e Hélder Sá vivem, curiosamente, momentos diferentes na equipa principal. O segundo, lateral-esquerdo, chegou lá ainda na época passada, mas tão depressa apareceu como saiu de cena (com apenas dois jogos somados), acabando por ser devolvido aos bês. Era quase impossível destronar o internacional ganês Gideon Mensah, emprestado então pelo Red Bull Salzburgo, e o posterior regresso de Rafa Soares, após época e meia de empréstimo aos espanhóis do Eibar, também não ajudou nada.

Ainda assim, Hélder Sá já foi utilizado por Pepa em 12 ocasiões e até poderá tornar-se dono efetivo do corredor canhoto a partir da próxima época caso se verifique a saída de Rafa Soares, este em fim de contrato. Já Maga tirou partido do empréstimo de Sacko ao Saint-Étienne em janeiro e do abaixamento de forma de João Ferreira. Uma exibição absolutamente desastrada frente ao Vizela foi a última gota de água para o lateral emprestado pelo Benfica e, na jornada seguinte, em pleno dérbi com o Braga, avançaria Maga como titular... para não voltar a deixar a equipa, à exceção de um jogo de castigo.

Frente ao FC Porto, alinhou de início pela sétima vez e está garantido na receção ao Paços de Ferreira, para a qual Pepa já não poderá contar com o Jorge Fernandes (lesionado) e Estupinán (castigado). O central já perdeu o resto da época e terá de ser operado (veredicto de ontem) à clavícula direita.