Duas renovações no V. Guimarães para fechar ainda neste mês

Rafa Soares e Estupiñán são jogadores fundamentais na equipa e a SAD está empenhada em fechar rapidamente os dossiês das extensões dos respetivos contratos.

Os contratos de Rafa Soares e Oscar Estupiñán, válidos somente até junho de 2022, deverão ser prolongados pelo Vitória de Guimarães ainda neste mês. Essa é pelo menos a intenção da sociedade desportiva presidida por Miguel Pinto Lisboa, havendo, por outro lado, disponibilidade e interesse do lateral-esquerdo e do ponta de lança em permanecerem ligados ao clube por mais épocas. As conversações foram retomadas já com a época em andamento e deverão intensificar-se nos próximos dias, pois a SAD pretende evitar que os dois jogadores fiquem livres para negociar com qualquer clube a partir de janeiro.

Presentes entre os jogadores mais utilizados por Pepa, Rafa Soares e Estupiñán não contavam sequer, paradoxalmente, como opções há um ano. O primeiro encontrava-se emprestado ao Eibar, com uma opção de compra fixada em três milhões de euros, enquanto o avançado trabalhava na equipa B e só mais tarde seria equacionado por João Henriques para a formação principal. A aposta em Estupiñán avançaria e revelou-se bem sucedida, com o colombiano a colecionar nove golos e duas assistências em 24 jogos, pelo que arrancou valorizado para esta época, conquistando facilmente o novo treinador. Já o Eibar devolveu Rafa Soares no fim da época 2020/21 e o defesa formado no FC Porto depressa se impôs na defesa, desaparecendo da equipa somente devido a uma lesão muscular - regressou em Moreira de Cónegos para a Taça de Portugal e reconquistou a titularidade no Dragão.

Em fim de contrato também está Ricardo Quaresma, a "bomba" que o Vitória assegurou no verão de 2020 por duas temporadas. A ligação do internacional português expira em junho de 2021, podendo ser acionada até lá uma opção de renovação se as duas partes estiverem interessadas. É um tema que será debatido apenas perto do fim da temporada, sabendo-se que Quaresmestá disposto a terminar a carreira ao serviço dos minhotos.