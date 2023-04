Dois jogos de castigo para Bruno Gaspar

Lateral foi expulso no final do jogo com o Boavista, após desentendimento com Abascal. Moreno volta também a valer multa pesada ao clube

Expulso no final do jogo com o Boavista, após desentendimento com Abascal, Bruno Gaspar foi punido esta quinta-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) com dois jogos de castigo. "Agarrou um adversário no pescoço com força excessiva", justifica o CD. O lateral pagará ainda multa de 1071 euros.

Entre outras multas - por exemplo, por comportamento incorreto do público (2230 euros) -, o Vitória voltou a ter fatura pesada à conta da falta de habilitações de Moreno, apanhado mais uma vez a dar instruções para o relvado, algo que não pode por estar, formalmente, inscrito como adjunto. Desta vez, o clube pagará mais 3927 euros, fatia mais recente de um bolo que cresce quase todas as semanas. Moreno terá também de pagar 1071 euros.