Dois diamantes para Moreno observar

Treinador dá força à formação e vai avaliar Diogo Sousa e Rodrigo Duarte, ambos de 17 anos

Diogo Sousa e Rodrigo Duarte, de 17 anos, ambos peças de Portugal no último Europeu de sub-17, jogado em maio, vão ser observados por Moreno nos primeiros dias da pré-temporada, já a partir de segunda-feira.

Os dois atletas, dentro do seu trajeto, sabem que vão fazer a primeira época como sub-19, categoria que já experimentaram em 2022/23, mas Moreno deu indicações que quer ter o duo monitorizado desde já quanto a futuras oportunidades na primeira equipa. Diogo Sousa é um médio-defensivo, ao passo que Rodrigo Duarte é um médio-ofensivo capaz de se desdobrar em diferentes papéis do meio-campo para a frente.

Os dois talentos, naturais de Guimarães, constituem grandes esperanças no emblema da cidade-berço e com a tradição do Vitória servir-se muito bem da formação, ainda mais vincada com Moreno, é crível que possam ganhar projeção. Tanto Diogo como Rodrigo já assinaram contratos profissionais em 2022, quando tinham 16 anos, pelo que o seu crescimento é encarado como sério e necessário pela estrutura, sabendo o Vitória por experiência própria que os jovens evoluem com exposição de alto nível.