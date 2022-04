Dois anos e duas graves lesões depois, Joseph voltou a jogar pelo V. Guimarães

Médio ganês regressou à competição este mês, tendo alinhado em dois jogos pela equipa B para ganhar ritmo competitivo, podendo ser chamado por Pepa a qualquer momento. Joseph não joga pela equipa principal do V. Guimarães desde o dia 14 de agosto de 2019, altura em que sofreu a primeira lesão. Depois de recuperar, sofreu uma nova contrariedade.

Sem competir durante praticamente dois anos, Joseph regressou à competição este mês, tendo alinhado em dois jogos pela equipa B para recuperar o tempo perdido.

O médio ganês, de 27 anos, não alinhou em nenhum jogo pela equipa principal do V. Guimarães nas últimas duas temporadas, devido a duas graves lesões que o afastaram da competição. O pesadelo começou dia 14 de agosto de 2019, contra o Ventspils (6-0), em jogo a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

Joseph sofreu um traumatismo na anca direita com lesão articular e teve de ser substituído aos seis minutos. A recuperação demorou mais do que se previa e o jogador ganês esteve afastado dos relvados durante 259 dias.

Recuperado da lesão na anca, voltou à competição 10 meses depois, dia 4 de junho de 2020, tendo alinhado nas últimas quatro jornadas de 2019/20. Joseph começou os trabalhos da época seguinte cheio de esperança de realizar um bom desempenho em 2020/21, mas o regresso não aconteceu dentro do esperado. Uma lesão muscular afastou-o durante mais 21 meses, voltando a competir, pela equipa B, apenas no passado dia 10, tendo entrado aos 55 minutos, contra o Torreense, em jogo a contar para a Liga 3, voltando a alinhar pelos bês no último fim-de-semana, frente ao Alverca.

Ultrapassada a "travessia no deserto", tenta agora recuperar o tempo perdido, somando minutos na equipa secundária para voltar a ter o ritmo ideal quando Pepa entender que está na hora de ser chamado, podendo até tornar-se num reforço de última hora nestas últimas três jornadas do campeonato.

Para o médio, será como uma antecâmara para 2022/23. Ultrapassados os problemas físicos que o têm impedido de jogar pela equipa principal desde 14 de agosto de 2019, pode preparar-se para ter um papel importante na próxima temporada.

Com contrato até 30 de junho de 2023, Joseph cumpre a oitava época no Vitória, tendo chegado em 2014 proveniente dos ganeses do Feyenoord Academy.