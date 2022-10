Do bairro de Sambizanga até à afirmação no Minho: "Sempre deu bons atletas e até políticos"

Nélson da Luz despertou no futebol de rua em Luanda, ainda equacionou desistir e rumou a Portugal convencido de que iria triunfar. Leva quatro jornadas como titular

As interrogações que acompanharam Nélson da Luz nos últimos dois anos começam a deixar de fazer sentido. O internacional angolano de 24 anos figura nesta altura entre as principais opções de Moreno Teixeira, treinador que o preparou na equipa B depois de ter sido contratado em 2020, e revelou-se uma das principais ameaças do Vitória de Guimarães frente ao Benfica, a partir do flanco esquerdo, naquele que foi o quarto jogo consecutivo como titular (ao ponto de somar mais minutos de utilização do que na época anterior).