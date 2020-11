Dispensado por Tiago Mendes até pode ajudar o Vitória a superar falta de pontaria

João Henriques aproveitará a paragem das competições para transmitir à SAD o que pensa sobre a equipa no sentido de proceder a ajustes. Novas opções podem vir da equipa B.

Dispensado por Tiago Mendes na construção do plantel para 2020/21, Óscar Estupiñán poderá ajudar a superar a falta de pontaria com que se debate o V. Guimarães.

Com apenas quatro golos marcados em sete jornadas, um magro registo que se verificara em igual período, pela última vez, em 2005/06, época que ficou marcada pela descida de divisão dos minhotos, a equipa agora comandada por João Henriques precisa urgentemente de jogadores que resolvam e o avançado, entretanto encaminhado para a equipa B, depois de ter recusado ser transferido para o Le Havre (oferecia cerca de 700 mil euros por 60% do passe), da Ligue 2 de França, já demonstrou estar em forma, sendo um jogador muito apreciado pelo atual treinador.

Na época passada, ao serviço do Denizlispor (por empréstimo), somou 12 remates certeiros na Turquia e matou saudades dos golos frente ao Camacha, para o Campeonato de Portugal (assinou o primeiro de uma vitória por 0-3 ), despertando ainda mais a atenção de João Henriques.

A paragem das competições será aproveitada para o treinador fazer uma espécie de balanço a esta primeira fase do campeonato, juntamente com os responsáveis da SAD do Vitória, e o nome de Estupiñán será por certo pesado, tanto mais que alguns jogadores do plantel dos bês serão chamados à equipa principal. "Apesar de perdermos 12 jogadores para as seleções, vamos trabalhar bem aqueles que ficam, chamando também alguns da equipa B. Este projeto é muito grande, não é só a equipa A", assumiu João Henriques ainda na noite de sábado, logo após o jogo com o Sporting.

A confirmar-se a repescagem do colombiano de 23 anos, por quem o Vitória pagou dois milhões de euros em 2017, não acontecerá, porém, já nos próximos dias, uma vez que este se encontra a recuperar de um problema muscular. Seja como for, Henriques quer melhorar vários aspetos na equipa, sendo prioritária a vertente ofensiva - até ao momento, apenas faturaram André André (de penálti), Edwards, Bruno Duarte e Rochinha. "Este timing poderá dar-nos espaço para que os jogadores trabalhem alguns aspetos no sentido de continuarmos a melhorar. O Vitória não é uma obra acabada. Longe disso. Estamos a tentar criar os alicerces para termos uma construção com qualidade", vincou, explicando que são naturais alguns retrocessos no processo de crescimento de uma equipa. Sob o comando de João Henriques, o Vitória leva duas vitórias, sobre o Boavista (0-1) e o Gil Vicente (1-2), ambas fora de casa, e duas derrotas, nas receções ao Braga (0-1) e ao Sporting (0-4). Falta ao técnico uma estreia vitoriosa no D. Afonso Henriques.