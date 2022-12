Dirigente do Vitória suspenso apesar do pedido de desculpas

O vice-presidente do clube minhoto foi punido por protestos contra a equipa de arbitragem

Expulso no Boavista-Vitória de Guimarães, a contar para a Taça da Liga, Nuno Leite foi suspenso por oito dias e condenado ainda a pagar 357 euros de multa.

O vice-presidente do clube minhoto foi punido por protestos contra a equipa de arbitragem. "Vvai para o caralho", pode ler-se no relatório do jogo divulgado pelo Conselho de Disciplinada FPF.

O mesmo documento é revelado que "no final do jogo na presença do delegado da liga veio [Nuno Leite] ao balneário da equipa de arbitragem pedir desculpas pelo seu comportamento. No final do jogo, o Delegado ao jogo do Vitória SC, Sr. Nuno António Mestre Mira Soares Leite, solicitou ao árbitro autorização para se deslocar ao seu balneáro, a fim de lhe pedir desculpa pelo facto de ter sido expulso do banco de suplentes".