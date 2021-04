Direção do V. Guimarães pede reunião extraordinária com os sócios

Para "discutir "temas de reconhecido interesse, assim como o esclarecimento (...) acerca do presente e do futuro", pode ler-se numa nota de Direção.

O V. Guimarães informou esta terça-feira que solicitou ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral uma reunião extraordinária com os sócios do clube, com a finalidade de discutir "temas de reconhecido interesse, assim como o esclarecimento (...) acerca do presente e do futuro da instituição.

A Direção requereu ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral que o ponto único da reunião seja a 'apresentação e discussão da situação atual e futura do Vitória Sport Clube', compreendendo que face aos condicionalismos provocados pela pandemia covid-19 e pela agenda desportiva e social do Vitória a Presidência da Mesa tenha especiais cuidados quanto à calendarização e organização da assembleia e às medidas de segurança a implementar"pode ler-se numa nota de Direção colocada no site oficial.