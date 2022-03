Direção do V. Guimarães garante inscrição da equipa na UEFA

Clube minhoto apresentou esta quinta-feira toda a documentação que faltava para formalizar a candidatura à Europa.

A Direção do Vitória de Guimarães, presidida por António Miguel Cardoso, concluiu esta quinta-feira a inscrição nas competições da UEFA para a temporada 2022/2023. Apesar de estar a dez pontos do quinto lugar (ocupado pelo Gil Vicente) na liga, o último a proporcionar um acesso direto à Europa, a equipa comandada por Pepa ainda poderá aceder a uma das seis vagas que estão reservadas a clubes portugueses se terminar a época em sexto lugar e o vencedor da Taça de Portugal não for o Tondela ou o Mafra, adversários na meia-final.

FC Porto e Sporting (ambos em posições Champions no campeonato) estão envolvidos na outra meia-final, e o clube está a fazer tudo para não desperdiçar essa oportunidade, depois de ter iniciado o processo de candidatura ainda em dezembro, tendo já depositado cerca de cinco mil euros para o efeito.

O processo implica várias etapas e critérios financeiros apertados, como por exemplo a apresentação de comprovativos do pagamento de impostos, de contribuições à Segurança Social ou de dívidas pendentes. Em nome do fair-play financeiro, o Vitória, a exemplo do que sucede com todos os clubes que tencionam inscrever-se provas da UEFA, está ainda obrigado provar que não acumulou prejuízos em três épocas consecutivas e alguns desses detalhes, entre outros, estavam ontem a ser ultimados, em ritmo de contrarrelógio.

Para que o regresso às competições europeias se torne uma realidade, o que já não se verifica desde 2020/21, o Vitória não poderá facilitar nas sete jornadas que restam, sabendo de antemão que também depende do desfecho da Taça de Portugal.

Perseguidos de perto por Estoril (a dois pontos), Marítimo e Paços de Ferreira (ambos a três), e Santa Clara (a cinco), os minhotos têm pela frente visitas ao Moreirense (já na próxima jornada), Tondela e Boavista e receções ao FC Porto, Paços de Ferreira, Santa Clara e Gil Vicente.