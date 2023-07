Diogo Sousa, o médio de 17 anos que convenceu na pré-época do Vitória

Confirmou valor nos jogos de pré-época e, apesar do interesse de outros clubes, foi decidido que ficará na equipa A

Com apenas 17 anos, Diogo Sousa é o mais recente exemplo de que a aposta na formação por parte da estrutura técnica e diretiva do Vitória de Guimarães dá mesmo frutos. O médio, que em meados do mês passado assinou um contrato profissional para as próximas três épocas, foi chamado por Moreno Teixeira para fazer a pré-época com o plantel principal e, ao fim de três semanas, conquistou plenamente a confiança do treinador, também antigo jogador formado no clube.

Apesar da existência de vários clubes interessados em contar com Diogo na temporada que agora está a começar, na condição de emprestado, ao que O JOGO apurou, Moreno já decidiu que o jovem jogador que na época passada fez três golos em nove jogos pelos juvenis e um golo em 19 partidas pela equipa de juniores, tem condições para fazer parte do plantel principal.

Depois de ter jogado no Algarve, nos encontros contra os ingleses do Middlesbrough, do Championship, e do Wolverhampton, da Premier League, o atleta natural de Barrosas, concelho de Felgueiras, mostrou serviço de qualidade na vitória por 2-0 em Fafe e, sobretudo, no sábado, em Vila do Conde. Na apresentação do Rio Ave aos seus sócios e adeptos, que terminou 1-1, Diogo Sousa foi aposta a titular e encantou pela forma personalizada como encheu os espaços do meio-campo e pela simplicidade, eficiência e objetividade empregues nos processos defensivo e ofensivo.

Tecnicamente evoluído e com características mais de médio interior do que de um "6" puro, Diogo Sousa, 1,76 metros, prometeu, há menos de um mês, quando assinou o primeiro contrato profissional pelo Vitória, que iria fazer tudo para agarrar a grande oportunidade que lhe estava a ser dada pelo clube onde foi "sempre muito bem tratado." "Sentir que as pessoas queriam contar comigo deixa-me muito feliz. É uma prova de confiança, mas não posso parar agora", vincou.