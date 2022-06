Diogo Sousa assina contrato profissional pelo Vitória

Médio de 16 anos prolongou ligação por mais três épocas. "Quero sempre mais", adiantou o jogador da equipa de sub-17.

O Vitória de Guimarães anunciou esta quarta-feira que Diogo Sousa assinou um contrato profissional para as próximas três temporadas.

O jovem internacional, de apenas 16 anos, realizou a última época na equipa de sub-17, num escalão mais velho. As boas exibições levaram o médio a representar a Seleção Nacional de sub-16, tendo participado em provas internacionais com a camisola das quinas.

Diogo Sousa está no clube vitoriano há já oito anos e a continuidade por mais três épocas é uma demonstração de "confiança" por parte dos responsáveis vitorianos. "Sempre fui muito bem tratado aqui, desde o primeiro dia que aqui cheguei, e sentir que as pessoas queriam contar comigo deixa-me muito feliz. É uma prova de confiança, mas não posso parar agora", afirmou aos meios de comunicação do Vitória Sport Clube.

"Não é por termos um contrato, um papel assinado, que devemos achar que podemos abrandar, pelo contrário. Terei de justificar a aposta e mostrar que, tal como o clube, também quero sempre mais", sublinhou.