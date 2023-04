Diogo Ferreira renova pelo Vitória até 2025

Avançado de 21 anos da equipa B já foi utilizado por Moreno Teixeira num jogo da I Liga.

A SAD do Vitória de Guimarães anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo com Diogo Ferreira para a renovação do vínculo contratual que ligava ambas as partes. O avançado, de 21 anos, prolongou a sua ligação ao clube até 2025.



Em Guimarães há três anos, o avançado natural de Lisboa, que soma 13 jogos pela equipa B, já se estreou na formação principal do Vitória, ao ser lançado pelo técnico Moreno Teixeira contra o Casa Pia, da 21.ª jornada da I Liga, disputado a 19 de fevereiro no Estádio do Jamor.



Um momento que Diogo Ferreira recorda com "orgulho" e espera ter continuidade em breve. A renovação de contrato chega, por isso, "num momento importante" e serve de motivação. "Quando o final do contrato se aproxima é natural que fiquemos com alguma ansiedade. Felizmente, recebi agora este voto de confiança e espero retribuir e dar continuidade ao meu trabalho", avançou aos canais oficiais do clube. "A vida de jogador nem sempre é fácil e o meu percurso já teve momentos duros, mas tenho sido feliz em Guimarães e assim espero continuar", acrescentou.