Diogo Boa Alma pôs mãos à obra no Vitória: "Orgulhoso por estar num grande clube nacional"

Novo diretor desportivo vimaranense, que já trabalhara na sombra desde o ato eleitoral, vai conduzir a estratégia de desenvolvimento do futebol do emblema do berço

Aposta do presidente António Miguel Cardoso para liderar o futebol do Vitória, Diogo Boa Alma assumiu, oficialmente, o cargo de diretor desportivo vitoriano.

A tarefa principal do responsável, que tratou, esta quarta-feira, de conhecer a casa e os funcionários, será otimizar/melhorar as várias equipas do emblema de Guimarães através do recrutamento de atletas e do potenciamento de outros.

"É um orgulho representar o Vitória, um dos maiores clubes nacionais. O foco é o próximo jogo, o jogo de sábado [contra o Sporting], dar à equipa, assim como à equipa técnica, todo o apoio e suporte que necessitam. Vou fazer o acompanhamento da equipa B, também à equipa de sub-23, equipas da formação, dar acompanhamento global a todas as equipas do Vitória", afirmou Boa Alma.

O dirigente já trabalhara na sombra desde que foi consumada, em ato eleitoral, a mudança dos órgãos sociais do clube minhoto. A partir de agora, a condução do futebol vitoriano passa pelas mãos de Diogo Boa Alma, concentrado na construção do plantel para a próxima temporada, com particular destaque para alguns dossiês complicados, como a renovação de Oscar Estupiñán.

O último trabalho de Diogo Boa Alma ocorreu no Santa Clara, entre as épocas de 2025/16 e 2020/21, tendo saído, por sua vontade, há cerca de um ano. O maior feito nos açorianos foi uma qualificação, inédita, para as provas europeias.

Diogo Boa Alma é licenciado em direito e em administração e gestão desportiva, para além de ser pós-graduado em direito desportivo.