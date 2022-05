Diogo Boa Alma deixa o cargo de diretor desportivo do V. Guimarães

Informou o clube minhoto esta segunda-feira, justificando o desfecho com "divergências ideológicas e de gestão entre ambas as partes."

O V. Guimarães anunciou esta segunda-feira que chegou a um acordo com Diogo Boa Alma, que desempenhava o cargo de diretor desportivo, para o fim da ligação entre as partes.

"Naquele que se pretende que seja um projeto integrado pelo clube, o cessar de funções deve-se a divergências ideológicas e de gestão entre ambas as partes, que pretendem o melhor para o futuro do Vitória Sport Clube e entendem, mutuamente, que o término da ligação é a melhor solução para o clube e para o diretor desportivo", informou o clube minhoto.

"O Vitória SC deseja os maiores sucessos pessoais e profissionais a Diogo Boa Alma, agradecendo o empenho e dedicação tidos no tempo em que representou o clube", conclui.

Diogo Boa Alma, recorde-se, iniciou funções no clube depois de António Miguel Cardoso ter sido eleito presidente, numas eleições realizadas no dia 5 de março. Não esteve, sequer, dois meses no cargo.