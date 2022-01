Despede-se do V. Guimarães com mensagem nas redes sociais: "Eterna gratidão"

Defesa brasileiro Pedro Henrique terminou a ligação ao clube minhoto.

O defesa Pedro Henrique desvinculou-se do V. Guimarães para se transferir para o Lion City Sailors, de Singapura, anunciou o jogador brasileiro na rede social Instagram.

Emprestado pelos minhotos ao Atlético Goianiense, do principal campeonato do Brasil, na segunda metade de 2021, o central de 29 anos realçou que as cinco épocas em que jogou pelo clube de Guimarães - 2015/16 a 2019/20 - foram de "extrema importância" para o seu "crescimento profissional" e agradeceu o "carinho" com que foi tratado pelos colegas, "staff" do clube e adeptos, em Portugal.

"Estou a encerrar hoje a minha ligação com o Vitória Sport Clube e quero deixar a minha eterna gratidão por me abrirem as portas no início da minha trajetória profissional, tendo sido o primeiro clube grande em que trabalhei", escreveu na nota.

Pedro Henrique ingressou no Vitória no verão de 2015, por empréstimo dos brasileiros do Cianorte, antes do emblema vimaranense ter adquirido o seu passe por dois milhões de euros no início da época 2017/18, tendo as duas partes assinado um contrato válido até junho de 2022.

Nas cinco temporadas ao serviço do Vitória, o defesa participou em 156 jogos oficiais para competições nacionais e também para a Liga Europa, tendo disputado a final da Taça de Portugal de 2016/17, na qual os minhotos perderam frente ao Benfica, por 2-1.

Depois do empréstimo de 2020/21 ao Al Wehda, da Arábia Saudita, onde reencontrou o treinador Ivo Vieira, que já o orientara em Guimarães na temporada 2019/20, o jogador rumou ao Atlético Goianiense no verão de 2021, tendo então prolongado o vínculo com o emblema português até junho de 2023.

Na quarta-feira, o presidente do emblema da cidade brasileira de Goiânia, Adson Batista, anunciou, em conferência de imprensa, que o Vitória de Guimarães tinha enviado "um documento" a pedir o "regresso" do jogador, por ter sido concretizada a venda para Singapura.