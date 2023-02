"Dérbi com o Braga? Acho que podemos fazer coisas engraçadas"

Tiago Silva falou esta sexta-feira aos jornalistas a perspectivar o dérbi com o Braga, na segunda-feira, às 21h15, no Estádio D. Afonso Henriques. O médio recuperou de uma lesão e volta às opções de Moreno, que viu esta manhã Villanueva, Rúben Lameiras e André Silva reintregados.

Expectivas para dérbi após duelo europeu do Braga "Antes de mais, não vi o jogo do Braga. Sabemos o resultado, mas isso é pouco relevante para nós. Vimos de uma boa sequência de jogos, com bons resultados, e o objetivo é dar sequência a essa boa senda de resultados. Vai ser um jogo muito complicado, o Braga tem uma equipa muito boa, mas aqui em nossa casa e com o apoio dos nossos adeptos acho que podemos fazer coisas engraçadas."

O que poderá ser diferente depois de dois dérbis: "São jogos diferentes. Os jogos em Braga foram bem conseguidos da nossa parte, infelizmente por detalhes, como foi dito pelo míster na altura, acabamos por entregá-los ao Braga. Temos de garantir que desta vez não entregamos o jogo, que vamos bem focados, com a lição bem estudada e com um único objetivo, que é ganhar."

Importância do fator casa: "Vai ser, vai ser, tenho a certeza que vai ser. Certamente vamos ter casa cheia, os adeptos serão o nosso 12.º jogador, serão importantes para nós."

Boa fase: "A verdade é que não passámos a trabalhar de forma diferente. Todas as equipas têm momentos menos bons, o nosso durou algum tempo, infelizmente, mas já estamos noutra fase da época, com resultados positivos, e o objetivo passa por dar sequência a isso. O jogo com o Braga podia ter vindo na outra fase mas seria sempre numa boa altura, é sempre uma boa altura para disputarmos jogos com o Braga."

Dez pontos no início da segunda volta: "Estamos mais perto do nosso objetivo. O objetivo traçado agora é fazer uma campanha melhor do que na primeira volta e estamos a conseguir isso. Vamos manter esse trajeto."

Influência dos mais experientes junto dos mais jovens: "Felizmente temos jovens com muita qualidade e vontade de aprender, isso também facilita o meu trabalho. Ainda que o meu papel não seja este, sinto-me bem no papel de ajudar os mais jovens, porque também já fui ajudado. Ainda mais importante para mim é perceber que eles querem ser ajudados por mim, isso facilita o meu trabalho."