Depois de Josué, mais dois centrais surgem no radar do V. Guimarães

O eixo defensivo é uma das zonas que Pepa pretende ver reforçada no mercado de inverno. Maracás, do Paços, e Alexsandro, do Chaves, juntam-se a Josué, que continua a ser equacionado

O V. Guimarães mantém-se à procura de um central para reforçar o plantel de Pepa. O regresso de Josué Sá continua a ser uma possibilidade, prosseguindo as conversações com os búlgaros do Ludogorets, que nos últimos dias apresentaram uma contraproposta, exigindo 200 mil euros para libertar o central português.

Outros jogadores surgiram, entretanto, na lista de possíveis reforços, como são os casos de Maracás (Paços de Ferreira) e Alexsandro Ribeiro (Chaves).