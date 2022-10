Declarações de Bamba descontextualizadas

As declarações publicadas esta quinta-feira pelo nosso jornal do jogador do V. Guimarães Ibrahima Bamba, por lapso, saíram descontextualizadas.

O prémio a que o agora defesa-central se referia diz respeito ao facto de estar a jogar e ser uma das estrelas do Vitória, o que poderá redundar numa eventual transferência para um clube grande da Europa, e não a uma saída em janeiro dos vitorianos. Bamba desvalorizou este cenário por estar totalmente focado no trabalho diário e no emblema que representa.

Aos leitores, adeptos do Vitória, clube e, principalmente, ao jogador, as nossas desculpas.