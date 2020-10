Decisão tomada: João Henriques é o novo treinador do V. Guimarães

Apresentação será esta segunda-feira

João Henriques é o sucessor de Tiago Mendes no comando técnico do Vitória de Guimarães, com o treinador ex-Santa Clara a assumir o comando técnico da equipa minhota ao cabo de apenas três jornadas da I Liga.

Treinador e responsáveis do Vitória estiveram reunidos este domingo, tendo tudo ficado acertado depois das 22 horas. Esta segunda-feira João Henriques será e começa a trabalhar de imediato.

Confirma-se o nome do favorito entre os perfis apontados. de João Henriques - que orientou o Santa Clara nas últimas duas épocas, conseguindo a melhor classificação de sempre dos açorianos na I Liga - foi sempre o mais consensual entre os dirigentes.

O treinador estava sem clube e por altura da confirmação da sua não continuidade no Santa Clara afirmou que pretendia continuar a carreira em Portugal, num clube que lutasse por vagas para a Liga Europa. Ambições que se coadunam com as dos vitorianos.