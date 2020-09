Decisão de Quaresma pode estar por horas: confira o ponto de situação

O internacional português poderá hoje decidir o futuro e a SAD do Vitória torce por um "sim".

A estudar uma proposta do V. Guimarães desde a semana passada, Ricardo Quaresma prepara-se para escolher o próximo clube na condição de jogador livre e o grande momento poderá ser uma questão de horas.

O internacional português tomará uma decisão já no começo desta semana, sabendo-se que, para além da oferta dos minhotos (um contrato válido por duas temporadas), tem em mãos outros convites de Portugal, Turquia e Brasil.

Aos 36 anos, Quaresma tem a possibilidade de voltar a jogar no futebol português. O Vitória oferece-lhe um contrato de duas épocas

Com o aval absoluto do presidente Miguel Pinto Lisboa, as conversações foram conduzidas pelo diretor-geral Carlos Freitas e a sociedade desportiva espera que resultem num surpreendente acordo, um pouco à imagem do que se verificou no verão de 2001, quando o Sporting contratou Mário Jardel ao Galatasaray, num negócio que implicou o pagamento de cinco milhões de euros e as cedências de Mbo Mpenza, Spehar e Pavel Horvath ao clube turco - era então Carlos Freitas diretor desportivo dos leões.

Já o lateral Sílvio estreia-se esta segunda-feira nos treinos da equipa vitoriana, enquanto o avançado Óscar Estupiñán, riscado dos planos de Tiago Mendes, volta a negociar com os turcos do Denizlispor, depois de ter rompido um princípio de acordo com Rizespor.