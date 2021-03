De olhos postos na equipa principal do V. Guimarães e com uma referência

Lateral-esquerdo Hélder Sá está ligado ao Vitória de Guimarães há seis anos. Terminada a formação, agarrou um lugar na equipa de sub-23, com uma grande ambição: chegar à Liga NOS.

Atrás do sonho de jogar futebol, Hélder Sá chegou ao Vitória de Guimarães em 2015/2016. Com uma grande parte da formação feita com os vitorianos, o defesa integra agora a equipa de sub-23, na qual é um dos jogadores mais utilizados. Questionado sobre a importância do clube na carreira, o lateral-esquerdo mostrou-se agradecido. "Tem sido uma passagem muito feliz. Tenho tido o meu espaço e oportunidades que me permitem atingir os meus objetivos pessoais. Só tenho de agradecer ao clube por todos os ensinamentos", adiantou o atleta, 18 anos.

Num altura em que o Vitória de Guimarães ocupa a quinta posição da fase de Apuramento para a Taça Revelação, Hélder Sá teceu elogios à competição. "Provavelmente, é a prova mais competitiva, a seguir à Liga NOS e Liga SABSEG. Há muita competitividade, e tudo isso dá muita experiência aos jovens para que no futuro possam ambicionar atingir outros patamares", explicou o defesa, que frisou ainda que esta pode "ser uma rampa de lançamento para os novos talentos".

Apesar de a temporada ter começado bem, o percurso dos vitorianos teve altos e baixos que não permitiram atingir a fase de Apuramento de Campeão. Ainda assim, Hélder Sá enalteceu o valor da equipa. "Temos muita entrega e muita qualidade no plantel. A equipa vai entrar sempre para todos os jogos para ganhar, seja contra quem for. O treinador acredita em nós e sabe que a nossa equipa pode ser superior a qualquer adversário", defendeu.

Esta temporada, o lateral-esquerdo já foi chamado à equipa B e é com o plantel principal que sonha. "O objetivo de qualquer jogador é sempre alcançar o máximo possível, portanto a equipa principal é o meu objetivo. Acho que estou no bom caminho. Se continuar assim, posso atingir a equipa A num curto/médio prazo. Vou continuar com a mesma entrega e profissionalismo que tenho desde que cheguei aqui".

André André é referência

No mundo do futebol, Hélder Sá tem alguns atletas que são referência e uma delas é o médio vitoriano André André. "A maior qualidade que vejo no André André é, sem dúvida, a liderança. Quando vai para o campo, seja contra quem for, ele sabe que cada jogador tem de dar o máximo, e ele é sempre o primeiro a fazê-lo e a incentivar os outros", contou o defesa, a propósito do capitão do plantel principal.

O facto de representarem o mesmo emblema torna maior a admiração por André André, pela possibilidade de ver de perto as exibições dele: "Ele sabe o que é defender este emblema, tem muita raça e, em campo, ajuda sempre os colegas. Além disso, também tem muita raça. Nós vemos isso quando ele marca um golo. É um jogador que dá tudo por este clube".

Decidido, desde muito novo, a tornar-se futebolista, o defesa garantiu que nunca lhe passou pela cabeça abdicar desse sonho: "O meu pensamento nunca é desistir, nem deixar de jogar. É este o meu sonho e é isto que quero fazer. Vou ser sempre profissional e dar sempre o máximo por este clube, seja em que circunstância for".