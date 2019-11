Davidson: Vitória pode receber proposta com números elevados

O segundo melhor marcador do Vitória poderá sair na reabertura do mercado. As boas exibições na fase de grupos da Liga Europa chamaram ainda mais a atenção sobre o extremo brasileiro.

A janela de transferências de janeiro pode trazer mudanças para a equipa do Vitória. Davidson, um dos jogadores que têm estado em destaque, está a ser cobiçado no mercado árabe e o clube vimaranense poderá receber em breve uma proposta com números elevados. O extremo brasileiro mudou de empresário há pouco tempo, já no decorrer desta época, e passou a ser representado por Ulisses Jorge, agente de Éder Militão, ex-jogador do FC Porto e que está agora no Real Madrid.

Na segunda época com a camisola vitoriana, Davidson já vai em cinco golos marcados, precisamente metade da produção que teve em toda a temporada passada. O nível apresentado pelo jogador brasileiro nas competições internacionais ajudou, e de que maneira, a chamar a atenção de clubes estrangeiros, sobretudo árabes, sendo que alguns já marcaram presença nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques em missões de observação. Do campeonato turco também já chegaram perguntas sobre o preço de uma eventual transferência.

Com 28 anos, Davidson está apostado em fazer um bom contrato do ponto de vista financeiro e essa também foi uma das justificações para a mudança de empresário. Desde que a proposta seja suficientemente tentadora, o Vitória não vai cortar essa ambição do jogador brasileiro, que tem revelado total compromisso com o clube. Depois, claro, a necessidade de a SAD realizar receitas extraordinárias em todos os exercícios financeiros tem um peso enorme na tomada de decisão.