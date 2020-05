Golo contra o Boavista, a 18 de agosto do ano passado, recordado na conversa com Neno.

Davidson foi o convidado deste sábado de Neno na página do Facebook do Vitória de Guimarães e ficou quase sem palavras quando o embaixador do clube lhe mostrou imagens do golo apontado ao Boavista no dia 18 de agosto do ano passado. Um golaço em que o extremo parou a bola no peito e, dentro da área, com um remate à meia volta, meteu a bola no fundo da baliza de Bracali. "Não tem sensação melhor do que esta", atirou. "Olha, Neno, fizeste-me voltar o sentimento que tive no momento em que vivi esse lance. Não há coisa melhor do que a sensação do golo. Marcar um golo destes num jogo contra um rival é um sonho. Foi o golo mais bonito da minha carreira", deixou escapar Davidson.



Quando foi solicitado a enviar uma "mensagem para o povo vitoriano", o jogador brasileiro que representa o Vitória pela segunda época prometeu que todos vão dar "tudo" para garantir um lugar de acesso às competições europeias.

"Continuem a respeitar as normas de saúde e a confiar no Vitória. Estamos a fazer o nosso trabalho da melhor forma possível e com muita segurança. É verdade que o campeonato parou num momento em que estávamos muito bem e podem ter a certeza que vamos fazer de tudo para estar seguros e para atingir o nosso objetivo porque o Vitória é um clube que tem dimensão para estar lá em cima", sublinhou.

Davidson também abordou na conversa com Neno a possibilidade que o confinamento lhe tem dado de estar mais tempo com a família e de ver crescer o filho.

"Tenho aproveitando a minha família o máximo possível. Nós, jogadores, ficamos muito tempo fora de casa e esta é uma oportunidade única na vida de estar todos os dias com a minha família. Estar com o meu filho é bom demais e simplesmente maravilhoso", confidenciou.