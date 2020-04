Davidson ajuda "famílias afetadas" pela covid-19

Extremo do Vitória de Guimarães fez parceria com duas empresas para recolher bens alimentares e entregá-los a famílias carenciadas na Junta de Freguesia de Azurém.

O plantel do Vitória de Guimarães entrou de férias e Davidson aproveitou esta fase para ocupar o tempo a ajudar os outros e, sobretudo, quem mais necessita. Na sua página oficial do Facebook, o extremo brasileiro anunciou que estabeleceu uma parceria com a "Refood Guimarães" e a "Creative Center" com o objetivo de "ajudar as famílias afetadas pela covid-19".



"Chegou o momento certo para refletir e fazer renascer os sentimentos mais nobres. O objetivo passa por suprir algumas das necessidades durante este período de quarentena e contamos convosco para que isso possa acontecer", escreveu o jogador do V. Guimarães.



Davidson acrescenta que apesar de saber que "a ordem é para ficar em casa", pede para que nas "saídas pontuais para adquirir bens essenciais", as pessoas contribuam "com alimentos não perecíveis, com o objetivo de fazer cabazes que serão entregues às famílias de Guimarães, semanalmente".

"Tragam os vossos enlatados, laticínios e outras embalagens com grande validade para ajudarmos nesta fase difícil", apelou Davidson.

Os bens alimentares estarão disponíveis para serem distribuídos às terças e quartas-feiras, na Junta de Freguesia de Azurém, entre as 9 horas e as 12h30. A quem não se puder deslocar e quiser dar o respetivo contributo e no caso de haver famílias carenciadas não sinalizadas pela "Refood Guimarães", Davidson solicita que lhe seja enviada uma mensagem privada. "Sintam-se à vontade para me escrever, pois jamais irei expor a vossa situação", prometeu.