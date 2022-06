David Nunes assinou contrato profissional pelo Vitória

Defesa-central de 17 anos assumiu um compromisso válido para as próximas três épocas.

O Vitória de Guimarães anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com David Nunes para a assinatura de um contrato profissional válido para as próximas três épocas.



O defesa-central, de apenas 17 anos, cumpriu a temporada ao serviço dos sub-19, onde fez 22 jogos e dois golos, tendo ainda realizado um jogo na Liga Revelação pela equipa de sub-23.



Natural de Paços de Ferreira, Nunes regressou ao Vitória há dois anos para dar continuidade ao seu processo de formação. Aquando da assinatura do contrato profissional, e já depois de ter terminado uma "época muito positiva", Nunes mostrou-se ainda mais motivado. "Vivi uma época muito boa, pois quando comecei tinha apenas 16 anos e pude jogar nos sub-19 e ainda estrear-me nos sub-23. A nível de evolução, enquanto atleta e pessoa, foi um ano fantástico para mim", afirmou ao site do clube.



O jogador agradeceu a confiança em si depositada e promete manter as características e o empenho e dedicação que sempre pautaram o seu percurso. "Todos os jogadores querem ter um vínculo assinado, que os ligue ao clube, e eu não sou diferente, ficando por isso extremamente feliz. Já vinha a sentir que os responsáveis gostavam de mim e acreditavam nas minhas capacidades, pelo que este contrato é uma prova dessa aposta. Uma aposta que eu terei de justificar e fazer valer a pena", concluiu.