Pepa não esquece: "Fábio Veríssimo vai estar a apitar e a mim tiram-me do jogo..."

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, em conferência de antevisão à visita ao Moreirense

Pepa não vai estar presente no banco de suplentes do V. Guimarães diante do Moreirense, após ter sido expuso, juntamente com um treinador adjunto, na partida da jornada passada com o Sporting.

Sobre o assunto, o treinador minhoto considerou, em conferência de imprensa, a expulsão como "incompreensível", visando o árbitro Fábio Veríssimo, que liderou a equipa de arbitragem na derrota vimaranense com os leões (1-3).

"Estar na bancada aos gritos não faz sentido. Independentemente de não estar o Samu [Samuel Correia, adjunto] ou o Pedro [Oliveira, preparador físico], está o Hugo [Silva, adjunto], não é por aí. Agora, é incompreensível aquilo que aconteceu. Daqui a bocado o Fábio Veríssimo vai estar a apitar um jogo e a mim tiram-me do jogo e não vou estar amanhã. Isso é o que fica, a banda toca, passa e não se passa nada. Não queria estar a falar disto de novo, mas repito, não sou arruaceiro, não sou mal-educado e o que fiz não justifica nada do que aconteceu, mas pronto já passou", condenou Pepa.

O V. Guimarães visita o Moreirense este domingo, às 18h, em jogo da 28ª jornada da Liga Bwin.