Dani Silva renova com o Vitória com cláusula de 30 milhões de euros

"Percebi que fazia todo o sentido continuar no clube", afirmou o médio de 22 anos.

O Vitória anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com Dani Silva por mais quatro épocas, ficando o médio agora ligado ao clube minhoto até 2027, com uma cláusula de rescisão de 30 milhões.

O jogador de 22 anos, formado no clube, leva 30 jogos realizados esta época na equipa orientada por Moreno.

Confira as declarações:

Satisfação: "Esta renovação foi fruto do meu trabalho e também se deve a quem apostou em mim, aos que acreditam nas minhas capacidades. Quero dar seguimento ao meu trabalho. Sinto muito o apoio dos dirigentes, do treinador e dos meus companheiros e, por isso, percebi que fazia todo o sentido continuar no clube".

Reconhecimento: "Eventualmente foi mais difícil a renovação do contrato acertada há um ano. As coisas agora correm muito bem. Sinto que tenho conseguido mostrar o meu valor dentro do campo, pela equipa principal. É muito mais fácil renovar contrato quando as coisas estão assim, com provas dadas. Há um ano, ainda era um jogador da equipa B, pelo que nessa altura a minha renovação terá sido uma aposta maior. Encaro, ainda assim, esta segunda renovação com grande orgulho. Percebi que o técnico e a direção do Vitória acreditam muito em mim".

Evolução: "Esta época está a ir de encontro com aquilo que projetava, tanto a nível pessoal como a nível coletivo. Acho até que estamos a fazer uma época para lá das expectativas. Sinto que tenho vindo a evoluir como jogador e pessoa".

Maturidade: "Num clube como o Vitória tem de haver grande responsabilidade. Os adeptos são muito apaixonados pelo clube, são exigentes e isso só nos ajuda. Faz-nos trabalhar de forma aplicada. Somos vários miúdos, mas só na idade. Quem representa o Vitória tem de ter maturidade acima da média. Tem de saber lidar com a pressão e nós temos dado boa conta do recado. É um orgulho ter ao meu lado vários ex-companheiros da formação a sustentar o projeto da direção do clube".

Futuras conquistas: "Trabalho diariamente para melhorar. Conheço bem os meus pontos fracos e os meus pontos fortes. Quero corrigir os meus pontos fracos. Conseguindo isso, mais coisas boas virão".

Qualificação europeia como objetivo: "A Europa é um dos objetivos da equipa. Sempre acreditei nessa meta. Provavelmente outras pessoas não acreditariam, mas, felizmente, as coisas estão a ser bem feitas e bem trabalhadas".