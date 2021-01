Covid-19 no V. Guimarães pode levar ao reagendamento do dérbi minhoto

Encontro com o Moreirense está marcado para o próximo dia nove, mas os clubes já analisam nova data.

Os casos de covid-19 que afetaram o plantel do Vitória de Guimarães podem levar também ao reagendamento do jogo com o Moreirense, marcado para o próximo dia 9. Tudo vai depender do evoluir da situação e dos resultado de novos testes que vão ser efetuados esta segunda-feira ou amanhã a todo o plantel e staff.

Embora não seja ainda um dado adquirido, as direções dos dois clubes já conversaram sobre essa possibilidade e a Liga de Clubes está também por dentro da situação como não podia deixar de ser.

O V. Guimarães não divulgou o nome dos seis jogadores infetados que acabaram por motivar o adiamento do encontro com o Nacional da Madeira, que estava marcado para domingo à tarde, no Estádio D. Afonso Henriques. Depois de consumada o adiamento, todo o plantel entrou em isolamento profilático, as portas da oficina de trabalho estiveram ontem fechadas e assim deverão manter-se até que os novos testes sejam realizados e se confirme que não há mais casos no plantel.

Mesmo os jogadores que já tinham sido atacados pelo vírus estão em isolamento. Sacko, Mumin e Mensah foram infetados em outubro, Nicolas Tiê, Zié Ouattara, Suliman, Jonas Carls e Lyle Foster, estiveram afastados em dezembro por terem testado positivo.

Miguel Pinto Lisboa, o presidente vitoriano, também já esteve infetado em outubro, mas ultrapassou a situação. A situação que se vive é uma tremenda contrariedade para o plantel orientado por João Henriques, numa altura em que, apesar da derrota com o FC Porto, a equipa estava a subir claramente de rendimento. Todos os jogadores levaram para as suas residências um plano de trabalho individual, que está ser monitorizado e que terão de cumprir até ao regresso aos treinos do coletivo.