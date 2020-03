Covid-19: ex-técnico do V. Guimarães anuncia positivo a dar toques na bola

René Simões, de 67 anos, revelou ter dado positivo. Treinou o V. Guimarães em 1987/88

O antigo treinador do V. Guimarães, René Simões, anunciou na sua conta de Instagram ter dado positivo no teste de Covid-19 e fê-lo de uma forma especial, a dar toques na sua amada, a bola de futebol, perspetivando sair de quarentena saudável muito em breve. René Simões, agora speaker motivacional após longa carreira nos bancos, passou pelos minhotos em 1987/88 e treinou seleções jovens do Brasil, foi dirigente no Vasco da Gama e no São Paulo, e passou ainda por inúmeros clubes do seu país, de países árabes, e por seleções como Trinidad e Tobago, Costa Rica e Jamaica.

"Dia 16 de março senti os sintomas do Covid-19. Fui ao hospital e me testaram. Por precaução, mesmo não sabendo o resultado, fiquei em isolamento no meu quarto. Não saí dele e tinha tudo separado para mim dentro de casa. Tudo era higienizado e ninguém entrava no quarto. Somente hoje [ontem] recebi o resultado que foi positivo. Como o vírus demora a se manifestar, mesmo tendo mais de 14 dias seguirei na prevenção e só sairei no dia 30 do isolamento. Somente no primeiro dia tive algum sintoma e depois fiz tudo normalmente. Pensando em como daria a notícia, resolvi pegar a minha amada bola de futebol e fazer a comunicação juntos. Agradecendo a Deus por mais essa vitória. Fiquem bem e os em risco devem ser precavidos", revelou.