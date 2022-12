Cotação de Bamba a subir com a chamada à seleção italiana

Chamada à seleção principal italiana do defesa/médio aumentou o interesse à volta do jogador, que passou de uma avaliação de 500 mil euros para os atuais 3,5 M€.

A cotação de Ibrahima Bamba tem subido em flecha e a chamada para participar no estágio de observação da seleção principal de Itália, a realizar entre quarta e quinta-feira«, em Coverciano, Florença, vai certamente valorizar ainda mais o jogador de 20 anos.

Ibrahima Bamba vai começar esta quarta-feira a ser observado por Roberto Mancini, integrado no projeto "Interesse Nacional", que tem como objetivo descobrir talentos para a "squadra azzurra".

Depois de ter sido chamado por Roberto Mancini para o primeiro estágio, em maio, voltou a ser convocado pelo selecionador italiano para fazer parte do projeto "Interesse Nacional", que tem como objetivo descobrir talentos para a "squadra azzurra". E se há sete meses estava avaliado em 500 mil euros, agora, a cotação disparou para os 3,5 milhões de euros, segundo o Transfermarkt, especialista em avaliação do valor de mercado de jogadores.

A chamada para integrar o novamente o estágio da "squadra azzurra" suscitou mais curiosidade em Itália e a Imprensa transalpina reforçou o interesse da Atalanta no jogador, lembrando, contudo, que há vários interessados, entre os quais o Club Brugge e alguns emblemas da Premier League inglesa. Os italianos lembraram ainda que alguns gigantes, como o Paris Saint-Germain e o Arsenal, estarão também de olho no jogador, que até pode ser transferido já na reabertura do mercado, caso surja uma proposta que cumpra a expectativas da SAD vitoriana. Certo é que o Bamba tem contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros

Pro Vercelli felicitou o jogador e lembrou o passado que o liga à cidade e ao clube que milita na Serie C

A chamada de Ibrahima Bamba mereceu os elogios do Pro Vercelli, clube que o jogador representou nas camadas jovens antes da mudança para o V. Guimarães. "Parabéns a Ibrahima Bamba por ter sido convocado por Roberto Mancini para o estágio da Seleção Nacional a realizar em Coverciano. Ibrahima, atualmente no V. Guimarães, nasceu em Vercelli e cresceu na Bianca Casacca, na nossa academia de juniores", pode ler-se na nota oficial do clube italiano.

Natural de Vercelli e com ascendência costa-marfinense, o jogador chegou ao V. Guimarães em 2020, para os sub-23, mas na época passada fez a estreia pela equipa principal.