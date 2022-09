Contratado a custo zero assume estatuto de reforço mais eficaz do Vitória

Anderson, contratado a custo zero, depois de passar pelos chineses do Beijing Guoan, chegou aos quatro golos e passou a ser o melhor marcador da equipa

Anderson chegou esta época ao plantel do V. Guimarães e não precisou de muito tempo para tornar-se no reforço mais eficaz da equipa minhota. Com quatro golos em todas as competições, dois deles na Liga Bwin, o avançado já é o melhor marcador do conjunto treinado por Moreno Teixeira, superando Rúben Lameiras e André Silva, ambos com dois golos.

Após ter começado a época no banco, face à concorrência do compatriota André Silva (ex-Arouca) e, mais tarde, de Safira (ex-B SAD), Anderson foi titular nos últimos cinco jogos e a produção subiu.

Num plantel renovado e que conta com vários reforços, o rendimento de Anderson ganha destaque até porque, para o lugar de ponta de lança, a equipa conta com mais dois reforços de peso, os também brasileiros André Silva (ex-Arouca) e Safira (ex-B SAD).

O camisola 33 foi mesmo decisivo nas últimas duas jornadas. Depois de ter marcado o golo que garantiu a vitória, por 1-0, na receção ao Santa Clara, mostrou instinto goleador no domingo, em Arouca. Com a equipa a perder, por 1-0, recebeu um passe de Mikey Johnston e marcou, depois de passar pelo guarda-redes Zubas, naquele que foi, curiosamente, o único jogo em que alinhou durante 90 minutos.

A produção do ex-jogador do Famalicão tem subido em flecha e Moreno apostou sempre nele como titular nos últimos cinco jogos. Um estatuto que contrasta com os primeiros jogos. Contratado a custo zero, depois de passar pelos chineses do Beijing Guoan, começou a época no banco, mas à primeira oportunidade até marcou, contribuindo com um golo para o triunfo, por 3-0, frente ao Puskás Akadémia FC, a contar para a primeira mão da segunda eliminatória da Conference League. Anderson voltou a marcar nesta prova, diante dos coatas do Hajduk Split, mas o golo solitário não impediu o afastamento das competições europeias

Utilizado em 11 jogos em todas as competições com a camisola do V. Guimarães, Anderson, de 24 anos, soma quatro golos: dois na Liga Bwin e outros dois na Conference League.

Cada vez mais adaptado ao sistema tático do Vitória, Anderson confirma as boas épocas que já tinha realizado no Famalicão, onde esteve de 2017 a 2022. E se na equpa famalicense chegou aos nove golos na Liga SABSEG, em 2018/19, e aos oito na época seguinte, na Liga Bwin, em Guimarães tem tudo para superar esses números e até para subir a cotação. Segundo o Transfermarkt, o atacante brasileiro está avaliado em 1,5 milhões de euros, mas não será surpresa se em breve igualar ou até superar a melhor avaliação que teve, no dia 21 de maio de 2021, altura em que estava cotado em 2,5 milhões.

