Conselho Vitoriano elogia aquisição da maioria do capital social da SAD

Órgão consultivo do Vitória de Guimarães emitiu um comunicado a elogiar a decisão da direção presidida por Miguel Pinto Lisboa

O Conselho Vitoriano salientou, esta terça-feira, o agrado pela aquisição por parte da direção do Vitória de Guimarães, presidida por Miguel Pinto Lisboa, da maioria das ações do capital social da SAD do emblema vimaranense.

"Cumpre ao Conselho Vitoriano expressar a sua congratulação com esta decisão, que vem ao encontro do que tem sido publicamente expresso como vontade dos sócios do Vitória e à qual a Direção soube oportunamente responder e concretizar", lê-se no comunicado assinado pelo Conselho Vitoriano.

O órgão consultivo do emblema de Guimarães afiança, ainda na mesma nota, que o clube "se tornará mais forte e unido para responder mais eficazmente aos desafios que se aproximam, de forma a obter mais e melhores êxitos, conforme legitimamente anseiam os associados vitorianos".

Conforme OJOGO noticiou oportunamente, a direção do clube de Guimarães acordou a aquisição das ações pertencentes a Mário Ferreira, acionista maioritário da SAD do Vitória, de forma faseada até 31 de março de 2022, numa operação orçada em 6,5 milhões de euros.

A 31 de março de 2022, o Vitória de Guimarães passará a deter 96,40% do capital social da Vitória Sport Clube - Futebol, SAD.