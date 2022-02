Conselho de Disciplina rejeita recurso do castigo de Miguel Maga

O lateral não jogou na última jornada e, no entendimento do Vitória, já poderá ser opção frente ao Arouca

O recurso apresentado pelo Vitória relativamente à suspensão de um jogo e à multa de 174 euros aplicadas a Miguel Maga [na foto] por ter brindado os adeptos do Braga com "piretes" no último dérbi minhoto foi oficialmente rejeitado pelo Conselho de Disciplina da FPF. Previamente alertado para esse veredicto, o clube chegou a apresentar na semana passada um novo recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto, mas o jogador acabou por não entrar na convocatória para o jogo com o Belenenses. Será novamente opção, segundo o Vitória, na receção ao Arouca.