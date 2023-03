Conselho de Disciplina mantém multas a Moreno e ao Vitória

Recurso foi considerado "totalmente improcedente"

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol considerou "totalmente improcedente" o Recurso Hierárquico Impróprio apresentado pelo Vitória de Guimarães e por Moreno Teixeira na sequência das multas aplicadas ao comportamento do treinador no jogo com o Arouca, relativo à 24.ª jornada da I Liga que foi realizado no Estádio D. Afonso Henriques.



No acórdão divulgado esta quinta-feira, o Conselho de Disciplina confirma "as decisões disciplinares recorridas", mantendo assim as multas de 800 euros a Moreno Teixeira e de 2.678 euros ao clube.



O treinador da equipa vimaranense foi multado por, segundo o que está escrito no relatório do delegado do jogo com o Arouca, "ter estado, a partir dos 50', em em permanência de pé e a dar indicações à sua equipa, sentando-se esporadicamente".

O Vitória recorreu da decisão por defender que as situações descritas no relatório "não correspondem à verdade", atendendo a que "o treinador apenas deu instruções pontuais para o retângulo de jogo".