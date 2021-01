Conselho de Disciplina absolveu Mikel após participação do Braga

Órgão disciplinar da FPF considerou improcedente a queixa do Braga relacionada com uma alegada tentativa de agressão do jogador vitoriano no último dérbi minhoto

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol absolveu o médio Mikel na sequência de um processo disciplinar aberto ao jogador do V. Guimarães, por queixa apresentada pelo Braga. Os arsenalistas acusaram o internacional nigeriano de uma tentativa de agressão a um jogador adversário no último dérbi minhoto, disputado a 25 de outubro de 2020, e o Conselho de Disciplina acabou por instaurar um processo no passado dia 4 de novembro.

Averiguado o caso, o referido órgão disciplinar da FPF julgou a participação do Braga como improcedente.