Conheça melhor Rafa, guarda-redes de 19 anos que vai assumir a baliza do Vitória

Guarda-redes é visto por quem o viu evoluir como detentor de claras apetências técnicas para o posto mas com uma personalidade suave, como que a precisar de sacudir aspetos de alguma inocência.

Se o último onze do Vitória contou com cinco apostas da casa - Maga, André Amaro, Afonso Freitas, Ibrahima Bamba e Dani Silva -, a equipa escalonada para medir forças com o aflito Santa Clara apresentará certamente um reforço desse contingente, crendo na recuperação de Dani Silva, já que o guarda-redes Rafa, de 19 anos, e com nove jogos feitos na equipa B, tem escancaradas as portas da equipa, confirmada que está a baixa de Varela, que pode chegar a um mês.

Moreno acaba de perder uma das unidades mais influentes da equipa no passado recente, senhor de exibições portentosas em fevereiro, tendo necessidade de recorrer a Rafa, até porque Celton Biai também está apagado das contas, por lesão.

Rafa fez toda a formação em Guimarães, chegando com idade traquina ao Vitória, então vindo do Brito. Destacado pela sua imponente estatura, 1,93 metros, ganhou expressão no clube a partir dos seus 16 anos, assumiu-se e passou à frente da concorrência, exibindo apreciáveis condições técnicas entre os postes, definidoras de autoridade nos cruzamentos .

A prova derradeira do crescimento foi dada na época passada nos sub-19, contabilizando 33 jogos com níveis de segurança muito acrescidos face a outros anos vividos no castelo. Se a altura resolve situações difíceis, o jogo de pés é a carência que tem sido aprimorada. O perfil é valioso e afasta vedetismo. Quem bem o conhece avisa que "mais terá a ganhar se perder tudo aquilo de bom menino".