Conheça mais sobre o Puskás Akadémia, adversário do V. Guimarães na Conference League

Os vimaranenses jogam a primeira mão da segunda pré-eliminatória em casa, a 21 de julho, e deslocam-se à Hungria para o segundo jogo, a 28 do mesmo mês.

O sorteio da segunda pré-eliminatória da Conference League ditou um duelo entre o Vitória de Guimarães e os húngaros do Puskás Akadémia. Os vimaranenses jogam a primeira mão em casa, a 21 de julho, e deslocam-se à Hungria para o segundo jogo, a 28 do mesmo mês.

O Puskás Akadémia, fundado apenas em 2007, está há cinco temporadas consecutivas no principal escalão do futebol húngaro, tendo terminado a época 2021/22 a 17 pontos do campeão Ferencvaros, no terceiro lugar, posto que lhe deu acesso às competições europeias, entrando na segunda pré-eliminatória da Conference League. Em 2016/17, conquistou a segunda divisão húngara e, 2017/18, chegou à final da Taça da Hungria, tendo perdido com o Újpest na decisão nas grandes penalidades (4-5), após o empate a dois golos.

Durante as últimas duas temporadas, a formação húngara contou com João Nunes, central português de 26 anos, nas suas fileiras. Ao serviço do Puskás Akadémia, o jogador formado no Benfica disputou 50 jogos, tendo marcado seis golos. O central termina a ligação com o emblema húngaro a 30 de junho, ficando livre para assinar por qualquer clube.

O eslovaco Zsolt Hornyák, de 49 anos, é o treinador desde 2019/20.

Leia também FC Porto Relatório de Sérgio Conceição já está na mesa da SAD do FC Porto Conceição esteve no Porto para deixar dossier com o balanço de 21/22 e melhorias estruturais para 22/23. Questões de mercado não estão incluídas no documento, uma vez que são tratadas diretamente entre o treinador e presidente. Segue-se mais um período de repouso até ao arranque, a 1 de julho.