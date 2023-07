Confira o tempo de paragem estimado para o lesionado Ricardo Mangas

Esquerdino contratado ao Boavista vai ser submetido, na quinta-feira, a uma operação em Londres após lesão no adutor. Moreno Teixeira perde ás de trunfo para vários jogos; O lateral e médio sofreu uma lesão no adutor esquerdo. As previsões apontam para que a estreia pelo Vitória aconteça em outubro, embora essa seja a avaliação mais otimista da situação.

Ricardo Mangas vai ser operado amanhã e parar pelo menos dois meses. No segundo e último jogo do estágio do Vitória de Guimarães, em Almancil, no Algarve, contra o Wolverhampton, o lateral-esquerdo contratado ao Boavista lesionou-se no adutor esquerdo - arrancamento do músculo - e, conforme comunicou o clube, "terá de se submeter, na quinta-feira, a uma intervenção cirúrgica, conduzida pelo professor doutor Ernest Schilders, no Wellington Hospital, em Londres". O Vitória adiantou que Mangas "vai falhar os primeiros jogos de 2023/24".

A correr bem o plano de recuperação após a operação, Mangas poderá estrear-se com a camisola do Vitória durante o mês de outubro. Mas esse é um prognóstico sem grandes certezas, porque depois da paragem mínima de dois meses, será preciso ter em conta o regresso aos treinos de forma progressiva e a recuperação da forma física, tanto mais que o atleta acabou por nem fazer a pré-época.

Neste tipo de lesões, a reabilitação é prolongada. Segundo um especialista contactado por O JOGO, numa fase inicial requer repouso e restrição de mobilidade, seguida de ganho de mobilidade e força muscular graduais. Numa etapa posterior, o ganho deste tipo de intervenção cirúrgica será muito superior ao de um tratamento conservador e o atleta poderá voltar, ao fim de dois a três meses, a praticar atividades físicas sem limitações.

Dos cinco reforços oficializados para 2023/24, o jogador que custou um milhão de euros ao Vitória - o Boavista mantém 20 por cento do passe - é o segundo que estará indisponível no arranque da temporada. Telmo Arcanjo foi operado, em meados de junho, a uma rotura de ligamentos do joelho direito e só deverá voltar no início de 2024.