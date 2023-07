"Concorrência? É sinal de que bons jogadores querem vir para o Vitória"

Declarações de Tomás Händel, médio do V. Guimarães, na antevisão ao encontro em casa do Celje relativo à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.

Antevisão: "Estou recuperado, finalmente estou bem e com uma ansiedade positiva por termos o nosso primeiro jogo oficial. A equipa teve tempo para preparar o jogo, recebeu bem os reforços para que assimilassem bem as ideias do treinador. Estamos preparados para este primeiro desafio."

Estreia na Europa: "A minha estreia na Europa já podia ter acontecido noutras ocasiões e, se acontecer amanhã, será um marco importante para mim, para a minha carreira, e que não vou esquecer."

Análise ao Celje: "Hoje em dia, com as ferramentas que existem no futebol, temos sempre acesso aquilo que o Celje faz e o que temos visto é um adversário que tem qualidade. Se assim não fosse não estaria numa competição como esta. Mas o essencial é focarmo-nos em nós e naquilo que podemos fazer para tentar levar daqui um triunfo."

Mudança de sistema tático: "A equipa sente-se confortável neste sistema [3x5x2] ou noutro que o míster proponha, porque, mais importante, são as ideias e não tanto o sistema como iniciamos o jogo. Tanto eu como a equipa estamos confortáveis e temos evoluído ao longo da pré-época."

Concorrência forte: "É verdade que há uma concorrência forte, mas essa competitividade é saudável. É sinal de que bons jogadores querem vir para o Vitória e que o clube tem capacidade para trazê-los. Para quem está cá, nunca podemos relaxar, porque sabemos que temos um colega com muita qualidade à espera para nos tirar o lugar."