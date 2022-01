Tem a saída do V. Guimarães à vista e o futebol espanhol está no horizonte

Miel Agu está a seis meses do termo da ligação contratual com a SAD de Pinto Lisboa e tudo se encaminha para a despedida prematura, com retorno económico.

Independentemente da necessidade de emagrecer o lote de jogadores sob contrato, para equilibrar as contas, este mês de janeiro seria o tempo natural de abordar o final da ligação entre o Vitória de Guimarães e Mikel Agu.

O contrato do médio-defensivo, 28 anos, termina no final da temporada e esta janela de transferências representa a derradeira oportunidade para assegurar retorno económico com a despedida anunciada. Há conversações em curso com dois clubes espanhóis candidatos a receber no plantel o internacional nigeriano e as próximas semanas deverão conduzi-lo a um outro campeonato.

Mikel Agu trocou a Nigéria por Portugal com apenas 17 anos, para integrar a formação do FC Porto. Uma vez sénior, porém, foram escassas as oportunidades no plantel principal - foi nos bês que se destacou como um trinco eficiente -, e a partir de 2015 foi, sucessivamente, cedido ao Club Brugge (Bélgica), Vitória de Setúbal, Bursaspor (Turquia), de novo aos sadinos e, em 19/20, desvinculou-se dos dragões para assinar pelo Vitória de Guimarães, onde foi jogando com regularidade, até uma lesão o obrigar a uma paragem de três meses.

No arranque dos trabalhos desta época, uma lesão afastou o médio do convívio com o plantel orientado por Pepa. Posteriormente, esteve mesmo em vias de deixar o clube, mas a transferência não chegou a concretizar-se e o que se seguiu foram meses de espera até a reabertura do mercado lhe acenar com a possibilidade de voltar a jogar regularmente. Neste momento, o futebol espanhol surge como o mais provável no horizonte de Mikel Agu, com dois clubes dispostos a contar com ele e a SAD a torcer para que, desta vez, as negociações conduzam a um acordo que permita acrescentar retorno financeiro ao de natureza desportiva.