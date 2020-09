"Com FC Porto não houve muitas conversas e o Vitória deu-me confiança"

Quaresma foi apresentado esta terça-feira como jogador do V. Guimarães.

O que pode acrescentar ao Vitória: "A ambição é entrar sempre para ganhar. Eu sei que vou trazer muita coisa, ainda estou pronto, estou bem fisicamente e depois, o resto, deixo com o talento que Deus me deu. Mas acredito que este ano vamos fazer um grande trabalho. É uma equipa muito jovem, com alguns jogadores experientes e acredito que podemos fazer um grande campeonato, que é o nosso objetivo".

Interesse do Boavista e do FC Porto. Porquê o Vitória?: "Do Boavista nunca ninguém falou comigo, quando soube estava a caminho do Algarve. Com FC Porto não houve muitas conversas e o Vitória foi o clube que me deu confiança e acreditou em mim. Estou aqui para dar tudo por este clube e por estas pessoas que merecem todo o meu respeito".

Fator determinante para vir para o Vitória: "Confiança. O perceber que tanto o presidente, como os diretores e a equipa técnica acreditam em mim, mas, acima de tudo, o que me fez ficar em Portugal foi a minha família. Estava na altura de voltar a Portugal e não podia acabar a minha carreira num clube qualquer, então decidi acabar no Vitória. O Vitória é grande e se Deus quiser vamos ser maiores".

Tiago como treinador: "Acima de tudo foi importante a confiança que ele me deu. Antes de assinar o contrato falei com o Tiago e, obviamente, não vou dizer o que falámos, mas transmitiu-me muita confiança. A mim o mais importante é sentir que as pessoas acreditam em mim, depois o resto eu faço".

Seleção Nacional: "A minha preocupação é ajudar o Vitória a alcançar os objetivos de todos nós. A Seleção, quando o Fernando Santos me quiser convocar, estou disponível, mas a minha principal preocupação é a minha equipa".

Os clubes médios/grandes estão a fazer contratações sonantes: "É sinal que estamos a evoluir, que os grandes jogadores querem terminar em Portugal, é sinal que não somos assim tão fracos como muitos pintam o nosso campeonato e fico feliz por ser cada vez mais competitivo. É gratificante para mim terminar em Portugal e num clube tão grande como o Vitória".

Jogar sem público: "Não posso acabar a minha carreira sem sentir esse carinho dos adeptos e ter aquele estádio cheio. Por isso, espero que isso se possa resolver rápido, que possam voltar ao estádio porque os adeptos são importantes para todos os clubes".

Características: "Não mudei. Continuo o mesmo, agora depende da tática com que o treinador queira jogar. Eu estou pronto para tudo o que o Tiago queira fazer. Estou cá para ajudar".