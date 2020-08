Colocam o Vitória numa corrida com Besiktas e não só por goleador do Catar

Almoez Ali, avançado do Catar, apontado ao clube minhoto.

A imprensa grega noticiou que Almoez Ali, avançado de 23 anos do Al-Duhail, do Catar, está na lista de reforços do Vitória de Guimarães. As negociações entre o clube do internacional de 23 anos da seleção do Catar (24 golos em 46 jogos) estavam adiantadas com o AEK de Atenas, da I liga grega, mas de acordo com informação divulgada pelo site "Sport.24" o negócio complicou-se por falta de acordo de verbas.

Ainda segundo a mesma publicação, o Vitória poderá ter ficado nos últimos dias em melhores condições para ganhar a corrida à concorrência e garantir o concurso do atacante que também terá sido alvo do Besiktas, da Turquia, e do Sparta de Praga, da República Checa.

Almoez Ali marcou dez golos em 25 jogos da Liga do Catar na época agora finda, o melhor registo das três em que esteve no Al-Duhail, uma vez que em 2017/18 fez oito golos em 25 jogos e em 2018/19 apontou cinco em igual número de encontros. Representar um clube europeu não será uma novidade para Almoez Ali, pois já jogou na Bélgica - camadas jovens do Eupen -, na Áustria, no Lask Linz, e em Espanha, no Cultural Leonesa.