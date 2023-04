Clube francês avança com cinco milhões por Jota Silva, mas há mais interessados

Atual 13.º classificado da Ligue 1, o clube francês já sabe que tem de abrir os cordões à bolsa para levar o extremo, até porque há outros clubes interessados. Jota Silva tem contrato com o V. Guimarães até 2025 e uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. O Toulouse está interessado e pretende negociar o jogador com a SAD vitoriana.

O Toulouse está interessado em Jota Silva e, segundo O JOGO apurou, já tentou saber as condições para contratar o extremo. Colocada de lado a possibilidade de pagar os 20 milhões de euros que constam da cláusula de rescisão que assinou quando chegou ao V. Guimarães, no último verão, o emblema francês está disposto a avançar com uma verba de cinco milhões de euros. Um valor considerado baixo pelo presidente do clube minhoto, António Miguel Cardoso. Aliás, os responsáveis do 13.º classificado da Ligue 1 já sabem que têm de abrir os cordões à bolsa na hora de avançarem com uma proposta mais tentadora.

O Toulouse não está sozinho na corrida por Jota Silva, que tem sido observado por diversos clubes. Tal como O JOGO noticiou no passado dia 13 de fevereiro, o Monza, equipa que está a realizar um campeonato tranquilo na Serie A, já tinha equacionado avançar para a sua contratação no último mercado de transferências. Certo é que, apesar de a mudança não ter acontecido, o clube italiano continua a observar o jogador. Alguns emblemas ingleses também têm o extremo debaixo de olho, sendo certo que a Jota Silva agradaria sobremaneira jogar na Premier League, como confessou na recente entrevista que nos concedeu.

Indiferente às notícias de mercado, o camisola 11 deixa o seu futuro nas mãos de Fernando Couto e José Carlos, os empresários que o representam, e está apostado em ajudar o Vitória a garantir um lugar nas competições europeias.

Depois de ter sido um dos destaques na II Liga ao serviço do Casa Pia, Jota Silva tem estado em evidência no escalão principal. Utilizado em 33 jogos em todas as competições, marcou quatro golos e fez quatro assistências. Recentemente recebeu o prémio de melhor jovem de fevereiro do Sindicato de Jogadores.

Clube japonês à espreita

Jota Silva tem vários clubes interessados e, segundo O JOGO apurou, um deles é japonês. O interesse não é novo. No início da época, aliás, representantes desse emblema nipónico estiveram em Guimarães e deram conta que, no verão de 2022, tentaram contratar André Silva ao Arouca e Jota Silva ao Casa Pia, mas a dupla acabou no Berço.